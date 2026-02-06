Arianna Meloni dice che Vannacci non preoccupa. Alla presentazione del nuovo libro, l’esponente politica commenta con freddezza le recenti polemiche: “Non ci preoccupano. È troppo presto per trarre conclusioni. Aspettiamo di vedere come evolveranno le cose”. Le sue parole arrivano in un momento di tensione politica, ma Meloni preferisce mantenere un atteggiamento cauto e riservato.

“Vannacci? Non ci preoccupa. Mi sembra che sia ancora molto presto per parlare. Vediamo cosa succede. Noi siamo molto sicuri del nostro lavoro”. dice Arianna Meloni. Dispensa pure un consiglio ai vannacciani di Futuro nazionale: “Non si facciano strumentalizzare dalla sinistra.”. L’occasione è la presentazione de “L’antidoto”, il libro del direttore del Foglio Claudio Cerasa. Sul palco del Teatro de’ Servi a Roma ci sono anche David Parenzo, a coordinare i lavori, Gaetano Manfredi e Gianni Letta che ricorda “il sole in tasca di Berlusconi” e l’ottimismo come metodo. D’altra parte il fil rouge del libro e della presentazione è proprio l’ottimismo, declinato attraverso dati e numeri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Alla presentazione del libro di Cerasa, parla Arianna Meloni: “Vannacci? Non ci preoccupa”

Arianna Meloni dice che non si preoccupa di Vannacci.

Arianna Meloni ha annunciato a Il Foglio la fine della collaborazione con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Parla Arianna Meloni alla presentazione del libro di Cerasa: Vannacci? Non ci preoccupa

Gens Claudio Alla presentazione del libro di Cerasa c’è Arianna Meloni. Che raccontò proprio al Foglio la rottura con Lollo. Tra gli invitati Forza Italia, FdI, Pd ma non la Lega. E il fatto che moderi Parenzo... x.com

Arianna Meloni lancia la sfida sulla Capitale: "Possiamo vincere a Roma" Fratelli d’Italia porta avanti un lavoro concreto, visione e radicamento sul territorio. Contro lo sfacelo della sinistra e del sindaco Tiktoker, Roma è al centro della nostra strategia, facebook