Alboreto is nothing Milano-Cortina è arrivata con quarant' anni di ritardo

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono già iniziate, sebbene inizieranno ufficialmente oggi, venerdì 6 febbraio alle 20, con la cerimonia d'apertura. I Giochi olimpici invernali a Milano e a Cortina sono però arrivati in ritardo di oltre quarant'anni. Sarebbero state perfette per un'altra epoca, quella delle Dolomiti un po' paninare, un po' cafone, quella in cui Milano era la Milano la bere, la capitale italiana del lusso, della moda e del futuro e Cortina aveva appena perso il suo localismo, "d'Ampezzo", per diventare Cortina e basta, ossia il centro del mondo invernale del sogno (più che) benestante italiano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

