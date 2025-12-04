Milano-Cortina | Fiamma olimpica arrivata al Quirinale

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - La lanterna contenente la Fiamma olimpica per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è arrivata al Quirinale, dove alla Vetrata affacciata sul cortile d'onore verrà consegnata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina: Fiamma olimpica arrivata al Quirinale

Approfondisci con queste news

Olimpiadi Milano-Cortina, cerimonia di consegna della Fiamma olimpica ad Atene Vai su X

Samsung. . Con @amedeo_bagnis_oly, l’atmosfera unica dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 è già nell’aria. L’attesa sta per finire: commenta con #OpenAlwaysWins per farci sapere come seguirai i Giochi: a casa, a bordo pista, da solo o in com - facebook.com Vai su Facebook

Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica è arrivata a Roma: la diretta, tra poco sarà consegnata a Mattarella al Quirinale - Fiumicino e torna così in Italia vent'anni dopo i Giochi invernali di Torino 2006. Come scrive leggo.it

Milano-Cortina, la fiamma olimpica è arrivata in Italia: ora la consegna a Mattarella al Quirinale - La torcia è giunta a Roma a bordo del volo Ita siglato "Ciro Ferrara" proveniente da Atene dove la mattina di giovedì 4 si è tenuta la cerimonia di accensione del braciere ... Segnala tuttosport.com

Milano-Cortina 2026, Jasmine Paolini in Italia con la fiamma olimpica: l’emozione della campionessa azzurra - La tennista azzurra è scesa dall'aereo che ha portato la fiamma da Atene a Roma, assieme al presidente della Fondazione Milano- Come scrive sportal.it

Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica è arrivata in Italia - Cortina 2026, l'arrivo in Italia della fiamma olimpica – La diretta ... msn.com scrive

La fiamma olimpica di MIlano-Cortina è sbarcata a Fiumicino: ora è attesa da Mattarella al Quirinale - Ad accompagnare la fiaccola dei prossimi Giochi invernali nel volo partito da Atene la tedofora Jasmine Paolini: tutti i dettagli ... Secondo corrieredellosport.it

Milano-Cortina 2026: la Fiamma olimpica è in volo verso l'Italia - Parte ufficialmente il conto alla rovescia per i Giochi invernali. Secondo rainews.it