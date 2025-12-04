La fiamma olimpica di Milano-Cortina è arrivata in Italia

Sbarcata a Fiumicino da Atene, la lanterna è poi stata portata al Quirinale ROMA - La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 é arrivata al Quirinale. Con un volo proveniente da Atene, la lanterna ricevuta dalla delegazione italiana allo stadio Panathinaiko è sbarcata nel pomeriggio a Fiumicino, nell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La fiamma olimpica di Milano-Cortina è arrivata in Italia

