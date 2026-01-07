A Firenze prende il via il teatro delle Donne con la rappresentazione

Firenze, 7 gennaio 2025 – Un naufrago galleggia su una zattera e ripercorre la propria esistenza. Ma non è solo la sua vita, è l’esperienza di tutti che si mescola con qualcosa di antico e sconosciuto. “ Il Dio dell’acqua” è lo spettacolo che inaugura la stagione 2026 del Teatro delle Donne, venerdì 16 e sabato 17 gennaio al Teatro Goldoni di Firenze. Il Dio dell’acqua è il dio del tutto e noi in confronto valiamo meno di un fazzoletto di carta che si disfà nel mare. Mentre galleggia una brezza leggera sospinge il naufrago e lui cambia forma, muta, diventa vapore e vola in cielo per poi sprofondare negli abissi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, al via il teatro delle Donne con 'Il Dio dell’acqua'

Leggi anche: Firenze, Capodanno con L’Acqua Cheta al Teatro Niccolini

Leggi anche: Firenze, in scena ‘La moglie del mondo’ per il Teatro delle donne

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gallina vecchia, lo spettacolo di Augusto Novelli in scena al Teatro Reims di Firenze; Il Royal National Ballet of Georgia pronto al Teatro Puccini con lo spettacolo Fire of Georgia; Firenze | Fire of Georgia - Royal National Ballet; The Women of God al Mario Spina di Castiglion Fiorentino per il benvenuto al 2026.

Firenze, parte un mese di appuntamenti del Teatro delle Donne contro la violenza di genere - Cuore della rassegna è il progetto di educazione sentimentale nelle scuole superiori, realizzato in collaborazione ... lanazione.it

Firenze, in scena ‘La moglie del mondo’ per il Teatro delle donne - Firenze, 19 novembre 2025 – Nell’ambito del mese di educazione sentimentale e di azioni di contrasto alla violenza di genere promosso dal Teatro delle Donne (in occasione della Giornata internazionale ... lanazione.it

Torna il teatro delle donne con 3 prime nazionali - Una panoramica di quanto c'è di nuovo sul fronte della drammaturgia e del teatro contemporaneo con tre anteprime e tre prime nazionali. ansa.it

Firenze, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: "La Bohème" x.com

Info e Prenotazioni: https://teatroeventi.it/delitto-a-las-vegas-cena-con-delitto-firenze-28-febbraio-2026/ Sabato 28 Febbraio 2026 Alle ore 20:30 Cena Con Delitto FIRENZE Presso: Ristorante L'Oro del Cilento Le altre date disponibili le trovi sul sito: - facebook.com facebook