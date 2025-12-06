Carlo Vanzini il pit stop più duro | Ho un tumore al pancreas mio figlio mi ha chiesto di dirlo

Milano, 6 dicembre 2025 – Carlo Vanzini resta al muretto della Formula 1 anche nel momento più duro della sua vita. L’annuncio del tumore al pancreas non lo allontana dal microfono: domenica sarà in telecronaca, con la voce che da anni accompagna i Gran Premi italiani. Sul suo canale YouTube presenta il gran finale con la consueta energia. Poche ore dopo aver rivelato la malattia, è di nuovo davanti alla telecamera. Registra l’analisi del venerdì, trascina il pubblico e invita a seguire la gara decisiva alle 14 su Sky: “È l’ultimo capitolo del Mondiale. Un finale tutto da vivere.”. La moglie, i figli, lo sport. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carlo Vanzini, il pit stop più duro: “Ho un tumore al pancreas, mio figlio mi ha chiesto di dirlo”

