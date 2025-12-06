Carlo Vanzini annuncia di avere un tumore al pancreas

Carlo Vanzini, tra i volti e le voci più note di Sky Sport, annuncia di avere un tumore al pancreas. È lo stesso 54enne commentatore di Formula 1 a rivelare il suo stato di salute, che ad inizio del nuovo anno lo costringerà a sottoporsi ad un intervento. Qualcuno comincia a fare domande. Giorni fa sono entrato in tendenza su X, per il mio aspetto: sono gonfio per il cortisone, sono pelato, ho perso la barba . Alcuni conoscenti hanno creduto senza battere ciglio alla mia storia di un cambio di look. Altri hanno scritto sui social ai miei figli: è stato Luca a chiedermi di dirlo dichiara Vanzini al Corriere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Carlo Vanzini annuncia di avere un tumore al pancreas

