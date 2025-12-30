Non soltanto scuole o abitazioni ladri anche al circolo del tennis per Natale

Negli ultimi tempi si registrano aumenti di furti non solo in abitazioni e scuole, ma anche in altre strutture pubbliche. Recentemente, il circolo tennis di via Alcide De Gasperi ad Agrigento è stato vittima di un episodio di effrazione, evidenziando la crescente esigenza di misure di sicurezza più efficaci anche in spazi sportivi e ricreativi.

Ladri anche al circolo del tennis. Non soltanto in scuole o abitazioni, ma anche nella rinata struttura di via Alcide De Gasperi ad Agrigento. Nei giorni scorsi, fra l'antivigilia di Natale e Santo Stefano, periodo in cui l'impianto è rimasto chiuso, qualcuno è riuscito a intrufolarsi e, senza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

