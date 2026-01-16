A casa di Adele Fortino | si presenta il volume al Circolo Thàlatta

Da messinatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 febbraio alle 17:30, presso il Circolo Canottieri Thàlatta di Messina, si terrà la presentazione del volume

Sabato 7 febbraio alle ore 17,30 al Circolo Canottieri Thàlatta di Messina sarà presentato il libro  “A casa di.Adele Fortino” a cura di  Lucia Lucà Trombetta.Milena Romeo e Aurora Notarianni dialogheranno con Patrizia Orlando, Salvatore Leonardi e Marcello Minasi. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Circolo Canottieri Thalatta, Francesco Benedetto confermato presidente

Leggi anche: Adele Fortino, l’arte dell’intervista come atto d’amore civile

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.