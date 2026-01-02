Inter Bologna preparazione intensa per i nerazzurri in vista della sfida di San Siro

L'Inter si prepara con attenzione alla sfida contro il Bologna, con sessioni di allenamento mirate e attività tattiche. Sotto la guida di Chivu, i nerazzurri affinano la strategia in vista dell'incontro di San Siro. A pochi giorni dalla partita, si intensificano i preparativi e le rifiniture finali, mentre il tecnico e i giocatori si concentrano per ottenere il miglior risultato possibile.

di Dario Bartolucci Inter Bologna, Chivu guida l’allenamento tattico per affinare la strategia: la rifinitura finale e le dichiarazioni di Chivu a pochi giorni dalla partita. Oggi, al Suning Training Center, l’Inter ha proseguito la preparazione per la sfida di domenica contro il Bologna con una seduta tattica mirata. Il gruppo, agli ordini di Cristian Chivu, si è concentrato su esercitazioni specifiche per affinare la precisione nelle conclusioni a rete, vista la necessità di migliorare l’efficacia offensiva contro la difesa avversaria. L’intensità dell’allenamento è stata alta, con particolare attenzione agli schemi offensivi che i nerazzurri dovranno mettere in pratica a San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Bologna, preparazione intensa per i nerazzurri in vista della sfida di San Siro Leggi anche: Martinez Inter Kairat, San Siro in piedi per il portiere nerazzurri: applausi e cori prima della sfida europea! Leggi anche: Inter Lazio: Bonny o Thuram in pole per affiancare Lautaro a San Siro? Cosa filtra in vista della sfida di oggi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bologna, oggi la ripresa degli allenamenti: le ultime di formazione - Riprenderanno oggi gli allenamenti a Casteldebole dove il Bologna tornerà a preparare la sfida con l'Inter dopo il giorno di riposo concesso da Italiano per Capodanno. fantacalcio.it

L'Inter perde col Bologna la semifinale di Supercoppa - Al termine di una sfida equilibrata, il Bologna di Vincenzo Italiano conquista l'accesso alla finale della EA Sports Supercup. rainews.it

Bologna, prosegue la preparazione in vista dell'Inter: in quattro ancora a parte - Concentrazione massima in casa Bologna per la super sfida di domenica pomeriggio, ore 18:00, contro l'Inter. tuttomercatoweb.com

Pronostico Inter-Bologna: nerazzurri favoriti ma occhio alla quota gol - facebook.com facebook

Il Milan riparte da Cagliari, domenica si chiude col big match Inter-Bologna x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.