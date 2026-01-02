LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 10-15 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | sfida subito intensa ed equilibrata nel primo quarto

Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Al primo quarto, il punteggio è 10-15, con un avvio equilibrato e intenso. Per aggiornamenti continui, clicca sul link e resta informato sull’andamento della sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-17 Reverse di Quinn Ellis dopo la rubata per il +7 Olimpia. 10-15 Tripla in transizione di Zach LeDay per allungare a +5. 10-12 Runner dell'ex Bayern Monaco per il contro-parziale e sorpasso milanese. 10-10 Giro perfetto in lunetta di Devin Booker per ristabilire la parità. 10-8 DERRICK ALSTON JR. IN CONTROPIEDE! BREAK DI 4-0 DELLA VIRTUS. 8-8 Pareggio Virtus con Matt Morgan. 6-8 Penetrazione di Saliou Niang. 4-8 Altro canestro pesante di Milano, questa volta con Shavon Shields. 4-5 Rimbalzo e tap-in di Nicola Akele per il -1. 2-5 Tripla di Armoni Brooks direttamente dalla rimessa.

