L’Ajax si muove sul mercato estivo cercando di rinforzare la mediana. La società sta trattando con un giovane capitano, proveniente dalla formazione, in una sfida aperta con i grandi club europei. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe portare a un colpo importante per la squadra olandese.

Nel contesto del mercato estivo, l’Ajax sta sviluppando una mossa significativa per rafforzare la mediana con un giovane capitano proveniente dalla formazione gemella del Groningen. L’operazione punta a un trasferimento che potrebbe incidere sulla competitività della squadra nei principali tornei europei, con l’interesse che resta vivo e ben documentato da tempo. Resink, 22 anni, è capitano del Groningen e ha mosso i primi passi nel calcio professionistico dall’Almere City, da cui è approdato nel 2024. L’Ajax ha mantenuto contatti diretti con l’entourage del giocatore fin dalla metà del 2024 e ha seguito il percorso del centrocampista, mostrando una presenza costante nei dialoghi previsti per l’estate prossima. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Ajax in trattativa per il colpo estivo: sfida con i top club europei

L'Ajax si prepara a piazzare un colpo importante in vista dell'estate.

