Napoli Hojlund è stato il grande colpo | arrivano i primi apprezzamenti dai top club europei
Rasmus Hojlund sta consolidando la sua posizione al Napoli, diventando uno dei giovani talenti più interessanti del club. La sua crescita e le prestazioni sul campo stanno attirando l’attenzione dei principali club europei, che valutano con interesse il suo potenziale. Questo interesse riflette l’importanza di Hojlund nel progetto azzurro e il suo ruolo come futuro punto di riferimento per la squadra.
Rasmus Hojlund si sta imponendo come uno dei pezzi più pregiati del Napoli, una vera e propria rivelazione capace di attirare l’attenzione dell’Europa che conta. L’attaccante danese, arrivato con grandi aspettative, sta rispondendo sul campo con prestazioni di altissimo livello. Le sue prove in campo internazionale stanno facendo particolarmente rumore. Ha mostrato forza fisica, personalità . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche: Hojlund come Gonzalo Higuaín (anche meglio). Il grande colpo finanziario e politico del Napoli
Leggi anche: Calciomercato Juve, top club europei alla porta per strappare quel bianconero: la rivelazione in vista della prossima estate, il club è avvisato
Hojlund rivela | Lo United è stato chiaro con me in estate ecco perché ho scelto il Napoli; Cremonese-Napoli 0-2 Hojlund è mostruoso | doppietta e messaggio al Milan Conte non molla la vetta; Napoli se non è Neres è Hojlund | la staffetta in zona gol che fa felice Conte; Bucciantini | Hojlund è un attaccante forte Il Milan lo cercava e il Napoli….
Hojlund riflette sul suo trasferimento al Napoli e il ruolo di Lukaku e Conte - Scopri le motivazioni di Hojlund per il trasferimento al Napoli e le sue ispirazioni calcistiche. newsmondo.it
Hojlund, l’entourage a RTN – “Napoli non è mai stato un ripiego per Rasmus, è arrivato con fame vera!” - Luca Nigriello, scout e membro della Sport Entertainment Group, agenzia che copre gli interessi anche di Rasmus Holund, è intervenuto nel corso de "Il Bar di TuttoNapoli" su Radio Tutto Napoli. mondonapoli.it
Napoli, Hojlund: "Quando Conte ti chiama devi solo dire sì" - L'attaccante danese del Napoli Rasmus Hojlund ha rilasciato una lunga intervista a Sports Illustrated: "Sono veramente felice di essere qui, me la sto godendo tutta. sport.sky.it
Hojlund è il presente ed il futuro del Napoli, ma c'è una clausola rescissoria con cui fare i conti. - facebook.com facebook
Napoli, Hojlund: "Quando Conte ti chiama devi solo dire sì" #SkySport #Napoli #Hojlund x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.