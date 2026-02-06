Questa mattina, nel carcere minorile di Nisida, un operatore ha raccontato come aiuta i ragazzi a gestire le emozioni. Giulio, uno dei detenuti, si mostrava sempre spavaldo e duro, ma in realtà era solo un modo per sopravvivere. L’obiettivo è insegnare ai giovani a capire e controllare la rabbia, spesso espressa con violenza, che diventa il loro linguaggio per sentirsi meno invisibili.

«Giulio (nome di fantasia, ndr.) era sempre spavaldo e duro con tutti, ma era solo il suo modo per sopravvivere». L’Istituto penale minorile di Nisida ospita, attualmente, circa 75 detenuti: ragazzi giovanissimi che hanno alle spalle reati gravi, a volte molto gravi. E ciò che li accomuna, il più delle volte, è «la violenza come unico linguaggio per non sentirsi invisibili». Ma per sottrarli al richiamo della criminalità «non basta punire: bisogna insegnare loro a gestire ciò che provano». È l’obiettivo di Rosetta Cappelluccio, psicoterapeuta e presidente della fondazione I figli degli altri, che ha portato per la prima volta in Italia la Dialectical Behavior Therapy (Dbt) – letteralmente, terapia dialettico comportamentale –, proprio tra le mura del carcere napoletano. 🔗 Leggi su Leggo.it

«Aiuto i ragazzi del carcere minorile di Nisida ad accettare le emozioni: così imparano a gestire la rabbia. La violenza? Il linguaggio per non sentirsi invisibili»

