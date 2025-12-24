Dissalatore di Porto Empedocle Aica diffida Siciliacque sui costi dell’acqua finanziata dalla Regione
In una lettera indirizzata a Siciliacque, l’Aica chiede documenti e chiarimenti, e contestualmente diffida la società, rispetto ai costi della produzione idrica proveniente dai dissalatori finanziati dalla Regione, in particolare da quello di Porto Empedocle. L’Azienda idrica dei Comuni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
