Dissalatore di Porto Empedocle Aica diffida Siciliacque sui costi dell’acqua finanziata dalla Regione

In una lettera indirizzata a Siciliacque, l’Aica chiede documenti e chiarimenti, e contestualmente diffida la società, rispetto ai costi della produzione idrica proveniente dai dissalatori finanziati dalla Regione, in particolare da quello di Porto Empedocle. L’Azienda idrica dei Comuni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

