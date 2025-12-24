Dissalatore di Porto Empedocle Aica diffida Siciliacque sui costi dell’acqua finanziata dalla Regione

Il dissalatore mobile a Porto Empedocle è il "Cavallo di Troia" sulla spiaggia di Camilleri: il comitato Mare Nostrum attacca e chiede risposte immediate - Petizione ignorata da 5 mesi, 20 milioni spesi per un impianto fermo: "Basta sprechi, via il mobile e avanti col fisso in zona ex Asi". lasicilia.it

Siccità, la Regione Sicilia vuole ripristinare il dissalatore di Porto Empedocle (abbandonato da 11 anni per gli alti costi di gestione) - Già ad aprile è stato avviato il razionamento dell’acqua e nelle case della provincia siciliana più colpita dalla siccità i cittadini ... ilfattoquotidiano.it

Lo spreco di denaro pubblico, le procedure opache, la mala gestione: il dissalatore di Porto Empedocle non funziona ed è solo una presa in giro per i cittadini. Un vero scempio! Ida Carmina - facebook.com facebook

