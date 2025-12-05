Aica torna a scrivere alla Regione | L’acqua del Favara di Burgio non va pagata a Siciliacque

5 dic 2025

Aica scrive di nuovo alla Regione per ribadire con fermezza che l’acqua prelevata dall’acquedotto Favara di Burgio non dovrebbe essere fatturata da Siciliacque. Nella lettera, che vede tra i primi destinatari il governatore Renato Schifani e l'assessore all'Energia Francesco Colianni - e inviata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

