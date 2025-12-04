Castro al 90’ manda il Dall’Ara in orbita e i rossoblù ai quarti | Parma battuto 2-1

Today.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bologna entra in ciabatte e nella prima mezz’ora subisce il Parma, bravo a capitalizzare già al 13’. Prima dell’intervallo, però, Rowe rimette le cose in equilibrio con il suo primo centro in rossoblù, mentre nella ripresa i padroni di casa assediano gli ospiti e alla fine la spuntano grazie. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Castro 908217 Manda Dall8217ara