Castro al 90’ manda il Dall’Ara in orbita e i rossoblù ai quarti | Parma battuto 2-1
Il Bologna entra in ciabatte e nella prima mezz’ora subisce il Parma, bravo a capitalizzare già al 13’. Prima dell’intervallo, però, Rowe rimette le cose in equilibrio con il suo primo centro in rossoblù, mentre nella ripresa i padroni di casa assediano gli ospiti e alla fine la spuntano grazie. 🔗 Leggi su Today.it
