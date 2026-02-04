Agricoltura una bando regionale da 100 milioni per favorire la competitività delle aziende

La Regione ha aperto un grande bando da 100 milioni di euro per le aziende agricole. Lo scopo è aiutare le imprese a diventare più competitive e aumentare i loro guadagni. Basta con i ritardi e le difficoltà, ora si punta a far crescere il settore e a sostenere chi lavora la terra.

Investire nella competitività delle aziende agricole, è questo l’obiettivo del bando pubblicato dal dipartimento regionale dell’Agricoltura, che attraverso una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro punta ad accrescere la redditività delle imprese e migliorarne le performance.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Agricoltura Regione Agricoltura, bando da 49 milioni di euro per le aziende in zone svantaggiate Un nuovo bando dell’assessorato regionale dell’Agricoltura mette a disposizione oltre 49 milioni di euro per le aziende agricole nelle zone svantaggiate della Sicilia. Agricoltura, dalla Regione un maxi bando da 100 milioni per chi investe in Sicilia La Regione lancia un maxi bando da 100 milioni di euro per sostenere gli agricoltori siciliani. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Agricoltura Regione Argomenti discussi: Ciclone Harry, l’assessore Agus scrive al ministro Lollobrigida: Chiediamo una proroga sui termini del bando dei contratti di filiera per le aziende agricole sarde colpite dal maltempo; Oltre 30 milioni per l’agricoltura: incentivi e ristori in Sardegna, Lazio, Piemonte, Toscana e Provincia di Bolzano; Bando Olivicolo, oltre 900 domande presentate. Gallo: Così vogliamo innovare e far crescere il settore.; La Regione investe sul biologico: 3,5 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole. Agricoltura, bando da 100 milioni per la competitività. Schifani e Sammartino: «Al fianco delle aziende agricole che investono»Investire nella competitività delle aziende agricole. È questo l’obiettivo del bando pubblicato dal dipartimento regionale dell’Agricoltura, che attraverso una dotazione finanziaria di 100 milioni di ... ilfattonisseno.it Agricoltura, una bando regionale da 100 milioni per favorire la competitività delle aziendeInvestire nella competitività delle aziende agricole, è questo l’obiettivo del bando pubblicato dal dipartimento regionale dell’Agricoltura, che attraverso una dotazione finanziaria di 100 milioni di ... palermotoday.it CSR LIGURIA 2023-2027 Avviso proroga bando SRG10 Tutti i dettagli sul portale al link www.agriligurianet.it #csrliguria #bandi #agricoltura - facebook.com facebook «Coltiviamo Agricoltura Sociale», in 10 anni dal bando di Confagricoltura oltre 1,2 milioni ilsole24ore.com/art/coltiviamo… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.