Dalla Regione 3 milioni alle aziende suinicole del Piemonte

La Regione Piemonte ha stanziato 3 milioni di euro per sostenere le aziende suinicole locali. La misura, annunciata dall'assessore all'Agricoltura Paolo Bongioanni, mira a rafforzare un settore importante dell'agroalimentare piemontese, riconosciuto per la qualità e l’eccellenza dei suoi prodotti. Questo intervento si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno allo sviluppo rurale e alla competitività delle imprese agricole della regione.

L'assessore Bongioanni: "Presto il bando. Un incentivo per un comparto d'eccellenza dell'agroalimentare piemontese" La somma è stata stanziata dall'assessore regionale all'Agricoltura Paolo Bongioanni con l'obiettivo di "sostenere le aziende del comparto suinicolo piemontese, un settore d'eccellenza dell'agroalimentare made in Piemonte, forte di circa mille aziende e circa 1 milione e 300mila capi". La somma verrà messa a disposizione attraverso un bando che sarà pubblicato entro la fine di gennaio. "Si tratta di risorse di provenienza statale che il Masaf, attraverso decreti ministeriali, ha ripartito fra le regioni italiane dove il settore suinicolo è numericamente ed economicamente più rilevante - ha spiegato Bongioanni -.

