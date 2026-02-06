L’uomo dei servizi segreti russi ferito in un attentato a Mosca

Questa mattina a Mosca un attentato ha colpito il generale Vladimir Alekseev, ex vicecapo del servizio di intelligence militare Gru. Secondo le prime notizie, Alekseev è rimasto ferito nell’attacco, ma al momento non ci sono dettagli sulle sue condizioni. La polizia sta indagando per capire chi ci sia dietro l’attacco e quale fosse il motivo. La città è in allerta, e le autorità hanno rafforzato i controlli in tutta Mosca.

Il generale Vladimir Alekseev, già vicecapo del servizio di intelligence militare Gru, ìè rimasto ferito in un attentato a Mosca. Lo riferisce Ria Novosti. «In un edificio residenziale situato sull’autostrada Volokolamskoye a Mosca, una persona non identificata ha sparato diversi colpi a un uomo ed è fuggita dalla scena. La vittima è stata ricoverata in uno degli ospedali cittadini», ha reso noto la portavoce del Comitato Investigativo della Federazione Russa, Svetlana Petrenko. Alekseyev, 64 anni, si è distinto in particolare durante operazioni di intelligence in Siria, dove la Russia è intervenuta militarmente nel 2015 contro i jihadisti e a sostegno del regime di Bashar al-Assad.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Vladimir Alekseev

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vladimir Alekseev

Argomenti discussi: VENEZIA: RINTRACCIATO E ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO DI VENEZIA UN UOMO DESTINATARIO DI UN ORDINE DI CARCERAZIONE - Questura di Venezia | Polizia di Stato; Funzionario della Polizia Locale fuori servizio blocca un responsabile di furto; Dossieraggio, svelata la 'Squadra Fiore': chat segrete tra hacker, spie e il misterioso Tabaccaio; Quarto furto in poche settimane all'asilo nido Girasole, arrestato un uomo di 39 anni.

Massimo Giletti aggredito da un ex uomo dei servizi segreti durante un'intervista sul caso OrlandiMassimo Giletti è stato aggredito e colpito con un pugno da un ex esponente dei servizi segreti, giovedì scorso in via del Corso a Roma, mentre tentava di intervistarlo sul caso Orlandi. Le immagini ... ilmattino.it

Cascina Spiotta, in aula i misteri di fonte Frillo, uomo delle Br e pure dei ServiziBozzato entra e non vuole essere osservato mentre parla, sebbene siano trascorsi 50 anni. A reclutarlo provvide Nadia Mantovani, la brigatista che per un po’ prese il posto della Cagol a fianco di ... torino.repubblica.it

Sylvain Dornon, l'uomo che normalmente era un semplice fornaio ma che, nel 1891, decise di andare da Parigi a Mosca utilizzando dei trampoli, impiegandoci 58 giorni. Il perché non lo sapeva manco lui, probabilmente. facebook