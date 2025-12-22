Ecco chi era il generale Sarvarov ucciso nell’attentato bomba a Mosca | dalla Cecenia alla Siria per Kiev era uno dei criminali di guerra russi

Ecco chi era il generale Sarvarov, ucciso nell’attentato bomba a Mosca: originario degli Urali, aveva un legame sia con l’Europa che con l’Asia, e aveva trascorso gran parte della sua vita vicino ai vertici di Mosca, servendo la Russia durante la sua carriera. Per Kiev, era considerato uno dei criminali di guerra russi, legato a conflitti in Cecenia e Siria. La sua figura rappresenta un esempio della complessità e delle tensioni che attraversano la regione.

Era un uomo degli Urali, con un piede in Europa e uno in Asia, ma che ha vissuto gran parte della sua vita vicino al potere di Mosca che ha servito per tutta la sua carriera. Il generale e capo della Direzione per l'Addestramento operativo del ministero della Difesa russa, Fanil Sarvarov, è la vittima dell'attentato che intorno alle 7 di lunedì mattina ha scosso la capitale russa. Una bomba piazzata sotto la sua auto lo ha fatto saltare in aria uccidendolo sul colpo e privando Vladimir Putin di un altro suo generale. Sarvarov, nato nel 1969, veniva dalla regione di Perm, lungo quella catena montuosa che divide l'enorme Federazione tra la sua parte che guarda a Occidente da quella che, invece, fa parte dell'Asia.

