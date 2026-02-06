La polizia ha sventato un agguato a Casoria, segnando un nuovo capitolo nella faida tra clan per il controllo del traffico di droga. Martedì mattina, gli agenti hanno arrestato un uomo legato alle fazioni rivali, proprio mentre si preparava a un’azione violenta. La scena si è svolta davanti a un edificio nel quartiere, con un tentativo di sparatoria che non è andato a buon fine. Le forze dell’ordine hanno intercettato l’uomo prima che potesse mettere in atto il suo piano, chiudendo così un episodio che avrebbe pot

Guerra tra clan a a Casoria per il controllo della droga, un arresto. La Polizia di Stato, in data 5 febbraio 2026, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), nei confronti di un soggetto gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio e di detenzione e porto illegale di armi da fuoco. I delitti sono aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare un’organizzazione camorristica operante sul territorio di Casoria. Le indagini, condotte dagli agenti della S.I.S.C.O. di Napoli e della Squadra Mobile di Napoli, hanno consentito di ricostruire un grave episodio avvenuto nel novembre 2024. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Agguato fallito a Casoria, faida tra clan per il controllo della droga: un arresto

La polizia ha arrestato ieri un uomo accusato di tentato omicidio e di aver portato armi da fuoco.

A Crotone, si è svolta un'operazione che ha portato all'arresto di una persona coinvolta in una faida per il controllo delle piazze di droga e in un tentato omicidio in strada.

