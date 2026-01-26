Faida per il controllo delle piazze di droga a Crotone e tentata esecuzione in strada un arresto

A Crotone, si è svolta un'operazione che ha portato all'arresto di una persona coinvolta in una faida per il controllo delle piazze di droga e in un tentato omicidio in strada. L'indagato, ritenuto responsabile di spaccio e di aver preso parte a un episodio violento, è stato sottoposto a misura cautelare. L'intervento delle forze dell'ordine evidenzia l'impegno nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e alla criminalità locale.

È stata eseguita una misura cautelare del divieto di dimora a Crotone nei confronti di un uomo gravemente indagato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, disposto dal Tribunale su richiesta della Procura, è stato adottato a seguito di un tentato omicidio avvenuto lo scorso 8 novembre nella località Farina. L'indagine ha permesso di ricostruire il contesto criminale legato al traffico di droga in città. Le indagini e il provvedimento cautelare Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Crotone ha dato esecuzione a un'ordinanza che impone il divieto di dimora nel comune a un soggetto ritenuto coinvolto in un'intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

