Agguato di camorra a Casoria per il controllo della droga un arresto per duplice tentato omicidio

La camorra torna a far sentire la sua presenza a Casoria, dove un’operazione della polizia ha portato all’arresto di Vincenzo De Rosa, un 24enne accusato di duplice tentato omicidio. L’uomo avrebbe sparato a due persone in un violento scontro tra gruppi malavitosi. L’ordinanza cautelare è stata emessa e De Rosa si trova ora in carcere. La città si trova di nuovo al centro di tensioni legate al controllo del traffico di droga e alla violenza tra fazioni rivali.

Ordinanza cautelare in carcere per il 24enne Vincenzo De Rosa: è accusato di avere sparato a due persone a Casoria (Napoli) in uno scontro tra gruppi malavitosi.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Casoria Camorra Agguato fallito a Casoria, faida tra clan per il controllo della droga: un arresto La polizia ha sventato un agguato a Casoria, segnando un nuovo capitolo nella faida tra clan per il controllo del traffico di droga. Guerra tra clan per il controllo del traffico di droga: un arresto per tentato omicidio La polizia ha arrestato ieri un uomo accusato di tentato omicidio e di aver portato armi da fuoco. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Casoria Camorra Argomenti discussi: Agguato di camorra ad Arzano: morto 52enne, ferito un incensurato l Video; Agguato ad Arzano, morto un uomo di 52 anni, ferito al braccio un giovane di 25; Agguato di camorra ad Arzano: morto 52enne, ferito un incensurato l; Commando di sicari in azione, Rosario Coppola morto sul colpo. Agguato di camorra a Casoria, scattano le manette per l’affiliatoIeri la Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una pe ... internapoli.it Agguato di camorra ad Arzano: l’ombra dello scambio di persona sull’omicidio di Antonio CoppolaL’ipotesi più inquietante prende corpo nelle indagini: Antonio Coppola potrebbe essere stato freddato perché scambiato per un reggente di clan. Un errore fatale che riaccende la tensione criminale ad ... ilgazzettinovesuviano.com Agguato di camorra ad Arzano: un morto, ferito anche incensurato Spari nella serata di ieri ad Arzano, alle porte di Napoli. Un agguato di camorra ha provocato un morto e un ferito: il bilancio di un raid armato avvenuto in una zona centrale del comune, sotto g facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.