Agguato ad Arzano | un morto e un ferito
Questa mattina ad Arzano si è verificato un altro agguato di stampo camorristico. Due uomini sono stati colpiti, uno è morto sul colpo, l’altro è rimasto ferito. La scena si è svolta in strada, ancora da chiarire i motivi dell’assalto. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri per le indagini. La zona è sotto choc.
Agguato a Arzano: un morto e un ferito. L'episodio, che stando alle prime, frammentarie notizia ha tutte le caratteristiche di un agguato di stampo camorristico, è avvenuto poco fa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
