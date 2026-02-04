Agguato ad Arzano | un morto e un ferito

Questa mattina ad Arzano si è verificato un altro agguato di stampo camorristico. Due uomini sono stati colpiti, uno è morto sul colpo, l’altro è rimasto ferito. La scena si è svolta in strada, ancora da chiarire i motivi dell’assalto. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri per le indagini. La zona è sotto choc.

