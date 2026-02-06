Aggiungi un posto Sì ma stavolta a teatro! Milano a tutto musical

A Milano, il teatro si anima con i musical. Dal 26 febbraio al 29 marzo, al teatro Arcimboldi, torna ‘Notre Dame de Paris’, portando sul palco musica, luci e emozioni. La città si prepara a vivere un'altra stagione di spettacoli che attirano pubblico da tutta la regione.

di Raffaella Parisi Non solo prosa nei teatri milanesi, ma anche coivolgenti ed emozionanti musical. ’Notre Dame de Paris’ sarà in scena dal 26 febbraio al 29 marzo al teatro Arcimboldi. Esattamente 23 anni fa, il 14 marzo del 2002, lo spettacolo andava in scena per la prima volta in Italia, dando inizio a un viaggio che continua ancora oggi e che tra due anni, nel 2027, celebrerà il venticinquesimo anniversario del debutto. Al centro di questo progetto c’è Riccardo Cocciante, autore delle musiche, con una colonna sonora che include brani come ’Bella’, ’Il tempo delle cattedrali’ e ’Vivere per amare’, che raccontano la drammatica storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, sullo sfondo della maestosa Cattedrale di Notre-Dame di Parigi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Dal 5 al 22 febbraio 2026, il Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni ospita “Aggiungi un posto a tavola”, il celebre musical italiano che celebra cinquant’anni di successi.

