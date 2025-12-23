Sebastiano Somma | Torno a teatro il mio primo amore E stavolta mi cimento nel musical

Nell'edicola degli artisti è venuto a trovarci Sebastiano Somma che fino a 4 gennaio è protagonista di Matilda il Musical, firmato da Massimo Romeo Piparo. L'attore ci ha raccontato il suo ruolo della terribile preside Trinciabue, figura arcigna e grottesca che terrorizza bambini e insegnanti, resa celebre anche dal cinema. «Questo spettacolo dà gioia, ed è una cosa rara», racconta Somma. «Lo dà ai bambini, certo, ma anche agli adulti. È un teatro pieno di energia, di bellezza, di musica dal vivo». L'incontro con Piparo arriva dopo anni di desideri incrociati: «Volevo fare un musical da tempo. Questa volta Massimo ha scommesso su di me, sulla mia capacità di trasformarmi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

