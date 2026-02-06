Agenzia per l’abitare affitti accessibili e gestione sociale

Il Comune ha avviato una ricerca per trovare un soggetto del Terzo settore disposto a collaborare alla creazione di un nuovo servizio. L’obiettivo è istituzionalizzare un’agenzia per l’abitare, un progetto ancora in fase sperimentale. La cooperazione mira a offrire affitti più accessibili e a gestire meglio i servizi sociali legati alla casa. La decisione arriva dopo un percorso di co-progettazione che coinvolge diverse realtà del territorio.

Il Comune ricerca un soggetto del Terzo settore con cui svolgere un percorso di co-progettazione per l’istituzione e l’avvio di un nuovo servizio sperimentale: l’ Agenzia per l’abitare. Attraverso l’Agenzia, l’amministrazione si pone l’obiettivo di contribuire al rafforzamento di politiche locali di welfare, volte a superare le condizioni di crescente difficoltà nell’accedere a soluzioni abitative adeguate e sostenibili, con attenzione alla locazione. Il servizio si rivolgerà specialmente ai proprietari di unità abitative affittate o sfitte, aiutandoli a superare gli ostacoli che oggi scoraggiano l’offerta, ma anche agli inquilini che abbiano la necessità di essere informati e orientati nella ricerca di un’abitazione a costi accessibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L’Agenzia sociale per l’abitare di Roma diventa realtà, segnando un passo importante per il settore abitativo della città.

La Camera di Commercio di Padova ha siglato il Patto per l’Abitare, un nuovo strumento dedicato a favorire l’accesso alla casa per i lavoratori delle aziende locali.

