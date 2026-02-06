Agenzia per l’abitare affitti accessibili e gestione sociale
Il Comune ha avviato una ricerca per trovare un soggetto del Terzo settore disposto a collaborare alla creazione di un nuovo servizio. L’obiettivo è istituzionalizzare un’agenzia per l’abitare, un progetto ancora in fase sperimentale. La cooperazione mira a offrire affitti più accessibili e a gestire meglio i servizi sociali legati alla casa. La decisione arriva dopo un percorso di co-progettazione che coinvolge diverse realtà del territorio.
Il Comune ricerca un soggetto del Terzo settore con cui svolgere un percorso di co-progettazione per l’istituzione e l’avvio di un nuovo servizio sperimentale: l’ Agenzia per l’abitare. Attraverso l’Agenzia, l’amministrazione si pone l’obiettivo di contribuire al rafforzamento di politiche locali di welfare, volte a superare le condizioni di crescente difficoltà nell’accedere a soluzioni abitative adeguate e sostenibili, con attenzione alla locazione. Il servizio si rivolgerà specialmente ai proprietari di unità abitative affittate o sfitte, aiutandoli a superare gli ostacoli che oggi scoraggiano l’offerta, ma anche agli inquilini che abbiano la necessità di essere informati e orientati nella ricerca di un’abitazione a costi accessibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Agenzia per lAbitare
L’Agenzia sociale per l’abitare di Roma è realtà. Ecco chi ha vinto il bando e i dettagli del progetto
L’Agenzia sociale per l’abitare di Roma diventa realtà, segnando un passo importante per il settore abitativo della città.
Affitti e lavoro, Camera di Commercio firma il Patto per l’Abitare
La Camera di Commercio di Padova ha siglato il Patto per l’Abitare, un nuovo strumento dedicato a favorire l’accesso alla casa per i lavoratori delle aziende locali.
Ultime notizie su Agenzia per lAbitare
Argomenti discussi: Proposta vecchia e insufficiente, opposizioni critiche sull'Agenzia dell'abitare; L’Agenzia Sociale per l’Abitare si rinnova e amplia la sua infrastruttura; Agenzia per l’abitare, affitti accessibili e gestione sociale; Emergenza abitativa, il Comune rilancia l’Agenzia sociale.
«Proposta vecchia e insufficiente», opposizioni critiche sull'Agenzia dell'abitareIl nuovo servizio lanciato ieri dall'assessore Venturini non convince: «In ritardo di 10 anni, e mancano garanzie per i proprietari». Per l'Udc invece è un'idea pragmatica e concreata ... veneziatoday.it
Disagio abitativo, a Busto Arsizio parte il progetto per affitti accessibili e gestione socialeL’Agenzia per l’Abitare promuoverà affitti accessibili, gestione sociale degli immobili e strumenti di supporto per proprietari e inquilini. Le manifestazioni di interesse vanno presentate entro il 28 ... varesenews.it
#VENEZIA • Nasce uno strumento innovativo per incentivare GLI AFFITTI AI RESIDENTI Si tratta dell'AGENZIA DELL'ABITARE, che avrà due sedi: una in #laguna e una in #terraferma. Aiuteremo così le GIOVANI COPPIE E I #CITTADINI che, pur aven facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.