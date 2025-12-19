Affitti e lavoro Camera di Commercio firma il Patto per l’Abitare

La Camera di Commercio di Padova ha siglato il Patto per l’Abitare, un nuovo strumento dedicato a favorire l’accesso alla casa per i lavoratori delle aziende locali. Un passo importante per sostenere il mercato abitativo e migliorare le condizioni di vita dei dipendenti, creando un ponte tra domanda e offerta in modo più semplice e accessibile.

Un nuovo strumento per facilitare l'accesso alla casa dei lavoratori delle aziende padovane entra ufficialmente in funzione. È il Fondo solidale per la garanzia degli affitti, presentato questa mattina in conferenza stampa dall'assessora alle Politiche Abitative del Comune di Padova, Francesca.

