Agenti aggrediti | foto generata da IA Polizia spiega come è arrivata l’immagine dal web

La polizia ha diffuso le prime spiegazioni sulla foto che ha fatto il giro del web, raffigurante agenti aggrediti. Si tratta di un’immagine creata da intelligenza artificiale, non reale, ma che ha causato comunque preoccupazione tra i cittadini. La polizia ha chiarito come l’immagine sia stata generata e diffusa online, sottolineando che si tratta di un falso. In questo modo, le forze dell’ordine cercano di fare chiarezza e di evitare che notizie false si diffondano ulteriormente.

Quando un’immagine diventa notizia, e al tempo stesso un falso, è il momento in cui la tecnologia si scontra con la verità. È successo a Torino, nel pomeriggio del 31 gennaio, quando l’immagine di due agenti della Polizia di Stato, Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, è stata pubblicata su X, il social controllato da Elon Musk. L’immagine, che mostra Calista intento a soccorrere Virgulti dopo un agguato di manifestanti, è stata immediatamente condivisa per esprimere solidarietà verso i feriti, e in particolare per dare un segnale di vicinanza alla Polizia durante gli scontri in città. Ma la foto, pur essendo simbolo della reazione dei poliziotto alla violenza, è stata generata da un’Intelligenza Artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Agenti IA

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Agenti IA

Argomenti discussi: Il caso dell'AI nelle foto degli agenti aggrediti a Torino, tra immagini vere e false; La polizia ha diffuso una foto degli scontri di Torino alterata con l’IA, scatenando una vera e propria teoria del complotto; Scontri a Torino, l’ombra dell’AI sulla foto diffusa dagli account istituzionali di Polizia e Interno; Aggressione con un martello a un poliziotto: 22enne arrestato, quattro agenti feriti a Torino.

