Domenica prossima, a Nairobi, il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini aprirà ufficialmente la sede di Med-Or Italian Foundation for Africa. L’evento segna un passo importante per rafforzare i legami tra Italia e Africa nel settore dell’istruzione e della ricerca. Bernini sarà in Kenya per inaugurare lo spazio, che punta a favorire collaborazioni tra università italiane e africane.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - L'8 febbraio il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, inaugurerà ufficialmente la sede di Med-Or Italian Foundation for Africa, a Nairobi. Lo si apprende da un comunicato di Med-Or, secondo cui l'apertura della sede in Kenya, la prima all'estero, segna un passaggio strategico nel rafforzamento della presenza operativa della Fondazione sul continente e nel suo impegno a promuovere una cooperazione concreta, strutturata e paritaria. La nuova sede in Kenya permetterà alla Fondazione di stabilire una presenza diretta in Africa, con la possibilità di proiezione su tutto il continente, per rafforzare il dialogo con i partner locali, collaborare in modo più efficace con governi e istituzioni africani e approfondire la comprensione delle trasformazioni economiche, sociali e politiche del continente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Africa, Bernini inaugura domenica sede Med-Or Italian Foundation a Nairobi

In occasione della visita in Kenya del ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, verrà inaugurata la sede di Med-Or Italian Foundation for Africa. Si rafforza l'impegno della

