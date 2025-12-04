Minniti Med-Or Foundation | Continente africano strategico per difenderci

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Presentiamo oggi un progetto di grandissima importanza. Oggi viviamo in un mondo caratterizzato da una radicale incertezza. Questa incertezza ci accompagnerà da qui in avanti. In quest'epoca i rapporti tra Paesi saranno sempre più caratterizzati da un doppio approccio: competizione e cooperazione. In questo scenario l'idea che venga praticata una guerra asimmetrica, con strumenti non convenzionali, per praticare la competizione è abbastanza scontato". Lo ha dichiarato il presidente di Med-Or Foundation, Marco Minniti, durante la presentazione del progetto “CyberBridge - Strategic Training Programme for Digital Resilience in Africa”, realizzato congiuntamente con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e con il supporto di Leonardo, tramite la Divisione Cyber & Security Solutions, e il sostegno del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Minniti (Med-Or Foundation): "Continente africano strategico per difenderci"

