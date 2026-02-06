Affari Tuoi strage di rossi senza precedenti | De Martino sconvolto

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 5 febbraio 2026, si è verificato un episodio che ha lasciato tutti senza parole. Durante la trasmissione, condotta da Stefano De Martino, è scoppiato un vero e proprio caos tra i concorrenti, con una sfilza di “rossi” che non si vedeva da tempo. La protagonista è stata Anna, una consulente zootecnica della provincia di Vicenza, accompagnata dal marito Nicola, un sommelier. La tensione è salita alle stelle in pochi minuti, e l’atmosfera

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 5 febbraio 2026 su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, la protagonista è stata Anna, consulente zootecnica dalla provincia di Vicenza, accompagnata dal marito Nicola, sommelier. La partita è entrata nella storia del programma per un inizio da incubo mai visto prima.Herbert Ballerina apre con le sue freddure: "Faccio delle aranciate piccole, sono un fantino" e presenta l’invenzione della serata, il "pollo a mille cosce". Nei primi sei tiri, Anna elimina solo pacchi rossi altissimi: 50mila, 200mila, 300mila euro e altri, scatenando lo stupore generale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

