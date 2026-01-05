Affari Tuoi la follia al matrimonio di Maria Pia | Stefano De Martino sconvolto

Nella puntata di oggi di Affari Tuoi, andata in onda su Rai 1, Stefano De Martino ha condotto il programma dedicato alle sfide e alle strategie dei concorrenti. Tra i momenti salienti, la sorpresa al matrimonio di Maria Pia, che ha suscitato reazioni inaspettate. L'episodio ha offerto un’analisi delle dinamiche del gioco, mantenendo il consueto tono sobrio e rispettoso.

Oggi, lunedì 5 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Abruzzo. Si chiama Thiago, viene dalla provincia di Chieti, lavora nel settore fitness ed è brasiliano. La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Molise. Lei si chiama Maria Pia, viene da Cerce Piccola in provincia di Campobasso, fa la magazziniera. E ha deciso di giocare insieme a suo marito. Lui si chiama Salvatore, viene da Campobasso ed è un operatore sociosanitario.

