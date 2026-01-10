Durante la puntata di Affari Tuoi del 10 gennaio su Rai 1, è emersa una vicenda inaspettata riguardante il concorrente e la sua accompagnatrice. Tra le figure coinvolte, anche Stefano De Martino si è mostrato sorpreso. La storia ha suscitato curiosità tra il pubblico, evidenziando come anche i programmi televisivi possano riservare situazioni sorprendenti e inattese.

Una storia che ha dell'incredibile quella del concorrente di Affari Tuoi in onda sabato 10 gennaio su Rai 1 e della sua accompagnatrice. Il motivo? Si erano lasciati poi sono tornati insieme. Come? Ad Affari Tuoi, durante il provino. Un dettaglio che scatena i social. "Ma non ho capito, questa è l'ex che ha ritrovato al provino di AffariTuoi?", "Fatemi capire. Erano entrambi al casting di Affari Tuoi, ma hanno preso lui, quindi adesso lui è concorrente e lei solo parente che accompagna?", "Madonna ma lei lo odiasta ancora rosicando che non ha passato il provino". A giocare con Stefano De Martino e sfidare il Dottore è infatti Ivan Marini, da Monterubiaglio (vicino Orvieto). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "chi è l'accompagnatrice di Ivan": anche Stefano De Martino sconvolto

Leggi anche: Affari Tuoi, la follia al matrimonio di Maria Pia: Stefano De Martino sconvolto

Leggi anche: Affari Tuoi, la stoccata di Stefano De Martino a Gerry Scotti: “Anche qui facciamo cultura”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Affari Tuoi torna a febbraio in prima serata con uno spin-off dedicato alle coppie di futuri sposi. - facebook.com facebook

Ad Affari Tuoi, il coraggio di Orazio che rifiuta 120mila euro: alla fine festeggia a metà x.com