Aeroporto nel 2025 sequestrati 58 chili di tabacco e 30 litri di alcol Sanzioni per oltre 250mila euro

Nel 2025, le forze dell’ordine hanno sequestrato all’aeroporto di Falconara Marittima 58 chili di tabacco e 30 litri di alcol, trovati nascosti in valigie apparentemente normali. Le sanzioni superano i 250mila euro. La scoperta arriva dopo controlli accurati sui bagagli dei passeggeri. Gli investigatori hanno smantellato un traffico illegale di sigarette e alcol, che avrebbe potuto mettere in crisi il mercato legale.

FALCONARA MARITTIMA – Valigie apparentemente normali contenevano al loro interno centinaia di pacchetti di sigarette di contrabbando e diversi litri di alcolici. È uno degli scenari emersi nel corso del 2025 nell'ambito dell'attività di controllo svolta dalla Guardia di Finanza della Compagnia di.

