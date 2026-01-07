Nel 2025 all'aeroporto di Capodichino sono stati sequestrati 90 chili di droga e 5 milioni di euro non dichiarati

Nel 2025, all'aeroporto di Capodichino, le autorità hanno sequestrato 90 chili di droga e 5 milioni di euro non dichiarati. Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno reso noto il bilancio delle operazioni svolte durante l'anno, evidenziando le attività di controllo e contrasto al traffico illecito. Questi dati rappresentano un importante impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza e la legalità nei punti di transito aeroportuali.

Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno diffuso il bilancio delle operazioni effettuate nel 2025 all'aeroporto napoletano di Capodichino.

