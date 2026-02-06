Aeroporto Galilei | in stato di agitazione tutti i dipendenti dello scalo

I dipendenti dell’aeroporto Galilei di Pisa hanno deciso di proclamare uno stato di agitazione. Tutti i lavoratori dello scalo sono in sciopero e chiedono chiarimenti e miglioramenti sulle loro condizioni. La protesta arriva dopo settimane di tensione tra i dipendenti e la gestione dell’aeroporto. Di fronte a questa situazione, non si escludono ulteriori azioni di protesta nelle prossime ore.

Pisa, 6 febbraio 2026 – E’ stato proclamato lo stato di agitazione di tutti i lavoratori dell’ aeroporto ‘Galilei’. Le organizzazioni sindacali (Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta e Usb), in assenza di risposte da parte delle società aeroportuali, degli enti e delle istituzioni coinvolti nella gestione dell’aeroporto in merito alla richiesta di aprire un tavolo di confronto per affrontare in modo strutturato e risolutivo il tema della sicurezza nello scalo pisano, hanno annunciato l’apertura di una fase di mobilitazione. Da tempo anche nello scalo pisano le aggressioni verbali e fisiche contro il personale aeroportuale sono una realtà: una situazione preoccupante che ha fatto scattare l’allarme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

