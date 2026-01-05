Centola dipendenti comunali in stato di agitazione per gli arretrati

I dipendenti comunali di Centola hanno dichiarato lo stato di agitazione a causa del mancato pagamento degli arretrati salariali. La protesta nasce dalle difficoltà nel rapporto con l'amministrazione, considerato ormai compromesso dalle rappresentanze sindacali. La situazione evidenzia le tensioni tra lavoratori e amministrazione comunale, con un'attenzione particolare alle questioni retributive e ai diritti dei dipendenti.

Lo scontro sui diritti retributivi sfocia nella protesta formale. I dipendenti del Comune di Centola hanno proclamato lo stato di agitazione a causa del mancato pagamento degli arretrati e di un rapporto con l'amministrazione ormai definito "fortemente compromesso" dalle rappresentanze sindacali.

Centola, clima teso in Comune: dipendenti in stato di agitazione contro l’amministrazione - facebook.com facebook

