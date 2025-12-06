Aeffe i comuni vicini rispondono | Misure concrete per i lavoratori

"Noi ci siamo e abbiamo già introdotto misure economiche concrete per aiutare i lavoratori di Aeffe che verranno licenziati e quelli in cassa integrazione ". A parlare sono le sindache di San Giovanni, Michela Bertuccioli (foto) e di Cattolica, Franca Foronchi. Entrambe si riferiscono ai 221 esuberi annunciati dal gruppo Aeffe, che conta complessivamente 540 dipendenti. L’azienda di moda fondata nel 1988 da Alberta Ferretti ha infatti avviato una procedura che prevede il licenziamento di una parte significativa del personale: una notizia pesante che colpisce il comparto fashion romagnolo proprio alla vigilia delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

