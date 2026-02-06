Adriano | Inter sempre nel cuore Un piacere vedere Chivu…

Adriano torna a parlare della sua ex squadra, l’Inter, e lo fa con il cuore in mano. L’ex attaccante brasiliano ha detto di sentire ancora i colori nerazzurri, e ha espresso la sua gioia nel vedere Chivu, ricordando i bei momenti trascorsi insieme. Le sue parole mostrano come quell’esperienza sia ancora viva dentro di lui.

Adriano. Adriano è tornato a parlare dell’ Inter e lo ha fatto con l’affetto di chi, quei colori, li sente ancora addosso. L’ex attaccante nerazzurro è stato intercettato da TeleLombardia al Villaggio Olimpico dei Giochi Invernali Milano-Cortina, a Casa Brasile, concedendosi a ricordi ed emozioni legate all’Italia e alla sua esperienza milanese. L’ Imperatore non ha nascosto la gioia di essere di nuovo nel nostro Paese: “ Sono molto felice di tornare in Italia, di vedere vecchi amici. L’Inter e l’Italia sono sempre state nel mio cuore. È sempre un piacere venire qui “. Adriano ha poi confermato la sua presenza a San Siro per una delle prossime partite: “ Andrò alla partita dell’Inter e speriamo di vincere.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Adriano torna in Italia e non nasconde l'affetto per l'Inter.

Adriano torna a Milano e fa visita all'Inter.

