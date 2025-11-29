È morto Enrico Miralli | addio a Righetto storico carrozziere di Viterbo

Viterbotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Enrico Miralli, storico carrozziere di Viterbo conosciuto come “Righetto”. È stato anche facchino della Macchina di santa Rosa, trasportando la celebre Volo d'angeli.“Babbo ci hai lasciato - fanno sapere le figlie Katia e Silvana - ma il ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Enrico Miralli