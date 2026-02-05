Travolto da carico di pannelli fotovoltaici davanti casa | morto lo chef e giornalista Davide Di Corato

Questa mattina a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, un incidente ha portato alla morte dello chef e giornalista Davide Di Corato. L’uomo, di 64 anni, è stato travolto da un carico di pannelli fotovoltaici che gli è caduto davanti casa. I soccorsi sono stati immediati, ma per lui non c’era più niente da fare. La scena si è svolta davanti al suo domicilio, lasciando sgomenti amici e vicini. La polizia sta ora indagando sulle cause dell’incidente.

Il 64enne è stato vittima di un terribile incidente davanti casa sua a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Un carico di pannelli fotovoltaici è caduto da un camion durante lo scarico travolgendolo.

