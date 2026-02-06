Simona, la parrucchiera di Musciano, è morta a 57 anni dopo mesi di lotta contro una grave malattia. Continuava a lavorare nel suo negozio, Bizzarre, fino all’ultimo. La sua scomparsa ha scosso la piccola comunità di Montopoli, dove tutti conoscevano il suo sorriso e la passione per il suo lavoro. Ora, la sua famiglia e gli amici si preparano a dirle addio, lasciando un vuoto difficile da colmare.

MARTI Simona ha lottato contro il male per mesi. Ha lottato lavorando nel suo negozio di parrucchiera Bizzarre a Musciano, vicino Marti, nel comune di Montopoli. Ha lottato amando. Amando suo marito Andrea e i loro cani. Amando la vita come la sua vita l’ha contraddistinta per sempre. Ieri mattina Simona è "volata libera" come ha scritto il marito Andrea Bertolini, volontario della Misericordia di Pisa e conosciutissimo nell’ambiente nerazzurro. Simona Stassi abitava da sempre a Musciano, a due passi dal negozio che pochi giorni fa ha deciso di chiudere, comunicandolo con un post sui social. Chi la conosceva bene ha capito da quel post che non c’erano più speranze di guarigione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio alla parrucchiera Simona. Vinta da un male a soli 57 anni

Approfondimenti su Simona Marti

Shirley Raines, la parrucchiera dei senzatetto diventata una star sui social, è stata trovata senza vita nella sua casa.

Napoli si congeda da Davide Tizzano, figura di rilievo nel canottaggio italiano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Capelli in atelier - Color Specialist & Hair Spa. Sugartapes · Romantic. Long Hair Refreshing Dry Shampoo Dì addio ai capelli appesantiti tra un lavaggio e l’altro! ‍️ Grazie all’impalpabile polvere di amido di riso, il nostro Refresh Dry Shampoo assorb facebook