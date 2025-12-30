Napoli Davide Tizzano morto a 57 anni | addio alla leggenda del canottaggio italiano

Napoli si congeda da Davide Tizzano, figura di rilievo nel canottaggio italiano. Ex campione olimpico e presidente della Federazione, Tizzano è deceduto a 57 anni nella sua città, Napoli, dopo aver affrontato una grave malattia. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per lo sport e la comunità locale.

Napoli piange Davide Tizzano. L'ex campione olimpico di canottaggio e presidente della Federazione Italiana Canottaggio si è spento all'età di 57 anni nella sua casa di Napoli, dopo aver combattuto fino all'ultimo contro una grave malattia. Eletto presidente della Federazione Italiana Canottaggio il 24 novembre 2024, Tizzano rappresentava una figura di riferimento non solo per

