Addio a Sandro Giacobbe ci lascia a 75 anni dopo una lunga malattia l’autore di Signora mia

Si è spento oggi nella sua abitazione di Cogorno, nel Levante genovese, il cantautore Sandro Giacobbe. Aveva 75 anni e da oltre dieci anni affrontava con grande coraggio una battaglia contro un tumore, un meningioma. A confermare la notizia è stata una fonte vicina alla famiglia. Giacobbe lascia la moglie e i figli Andrea e Alessandro. Nato a Genova il 14 dicembre 1949 da padre siciliano di Mascali, in provincia di Catania, e madre lucana di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza, Giacobbe è cresciuto in una famiglia operaia insieme ai suoi due fratelli. La sua passione per la musica emerse presto: a sedici anni, trascurando gli studi di ragioneria, formò con alcuni amici il gruppo musicale Giacobbe e le Allucinazioni, esibendosi nei locali della Liguria. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Addio a Sandro Giacobbe, ci lascia a 75 anni dopo una lunga malattia l’autore di “Signora mia”

