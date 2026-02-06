Addio a Cesare Castellotti la voce storica di 90° Minuto che raccontava Juve e Toro

È morto a Torino Cesare Castellotti, la voce che da decenni raccontava le partite di Juve e Toro. Aveva 86 anni, e il suo nome è legato indissolubilmente al giornalismo sportivo italiano. La sua scomparsa lascia un vuoto tra gli appassionati di calcio e tra chi lo ha seguito in radio e televisione nel corso degli anni.

Cesare Castellotti: il giornalista che ha raccontato Torino e l'Italia. È morto a Torino, all'età di 86 anni, Cesare Castellotti, storico volto del giornalismo sportivo italiano. Una carriera lunga e impeccabile, iniziata nei primi anni Sessanta, che ha visto il giornalista piemontese raccontare Juventus e Torino con misura, rigore e una passione mai ostentata, diventando il marchio distintivo delle sue telecronache e dei suoi collegamenti. Nato il 12 settembre 1939 a Torino, Castellotti entrò in Rai giovanissimo. Dopo aver lavorato per il Telegiornale del Canale nazionale, nel 1976 passò al Tg1 e alla TgR Piemonte, occupandosi non solo di calcio, ma anche di basket, pallavolo e cronaca industriale, con particolare attenzione alla Fiat.

