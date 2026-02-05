Addio a Cesare Castellotti volto storico di 90° minuto

Si è spento Cesare Castellotti, il volto storico di 90° minuto. Da anni era il corrispondente da Torino per la trasmissione di Rai 1, diventando uno dei simboli del calcio televisivo italiano. Carlo Nesti lo ricorda come un professionista impeccabile, sempre presente e affidabile sul campo. La sua voce e il suo volto resteranno impressi nella memoria dei tifosi e degli appassionati di calcio.

Se n'è andato Cesare Castellotti, volto popolare della Rai. Si è spento oggi a Torino. Aveva 86 anni. Era uno dei "ragazzi" di Paolo Valenti, il capitano della squadra di 90° minuto. La trasmissione tv, "sorella" di Tutto il calcio minuto per minuto, nata nel 1970. Castellotti da Torino, Marcello Giannini da Firenze, Giorgio Bubba da Genova, Luigi Necco da Napoli, Tonino Carino da Ascoli, Gianni Vasino da Milano, Ferruccio Gard da Verona. Ancora oggi molti ragazzi di quel tempo li citano come se fossero la formazione di una squadra. Novantesimo è stato il programma sportivo di maggior popolarità.

