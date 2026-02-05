Addio a Cesare Castellotti lo storico corrispondente di 90° Minuto per Juve e Toro

È morto Cesare Castellotti, il giornalista che da Torino ha raccontato decenni di calcio. Aveva 86 anni ed era noto come il volto di 90° Minuto per Juve e Toro. Gli appassionati lo ricordano per la sua capacità di raccontare le partite e i protagonisti del calcio piemontese con passione e competenza. Oggi, Torino perde una voce storica del giornalismo sportivo.

Oggi, giovedì 5 febbraio 2026, è morto, all'età di 86 anni, Cesare Castellotti, storico corrispondente da Torino della trasmissione sportiva 90° Minuto di Rai 1 in particolare negli anni '70, '80 e primi '90. Un volto che è entrato nelle case di milioni di persone e uno degli ultimi esponenti di.

