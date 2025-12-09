Adamant il big match Domani c’è la Luiss Roma Ha vinto 11 partite su 13
Ieri sera è arrivata anche l’ufficialità, per cui ora lo si può dire a chiare lettere: si giocherà domani sera alle 20.30 il recupero della sfida tra Adamant Ferrara e Luiss Roma alla Bondi Arena, per il campionato di basket di serie B. Le due società si erano accordate ormai da un paio di giorni per giocare la gara inizialmente in programma per domenica scorsa alla Bondi Arena fra 24 ore, e ieri la Fip ha ratificato la data del recupero, con un po’ di ritardo forse a causa della festività dell’Immacolata, che ha tenuto chiusi gli uffici della Federazione. Nel frattempo, ieri i biancazzurri si sono allenati a ranghi completi, con Renzi e Caiazza ormai pienamente recuperati, e Sackey sulla via della guarigione dal problema alla caviglia che lo tormenta ormai da quasi un mese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
